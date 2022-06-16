О нас

ВОЗ сообщила о росте на 4% смертности от ковида в мире за неделю

ВОЗ сообщила о росте на 4% смертности от ковида в мире за неделю Более 3,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 8 тыс умерли. Число летальных исходов выросло на 4%, а число случаев заражения осталось на прежнем уровне по сравнению с предшествующими семью днями.
Другие страны
16 июня 2022 г. 08:18
ВОЗ сообщила о росте на 4% смертности от ковида в мире за неделю

Более 3,2 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю, более 8 тыс умерли. Число летальных исходов выросло на 4%, а число случаев заражения осталось на прежнем уровне по сравнению с предшествующими семью днями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается в ее еженедельном бюллетене, "после пяти недель снижения число смертей, регистрируемых за неделю, вновь выросло" с 6 по 12 июня. По сравнению с предшествующей неделей (30 мая - 5 июня) в мире зафиксирован рост смертности на 4% от ковида, тогда как число случаев заболевания осталось на прежнем уровне. В ВОЗ поступили сообщения о заражении 3 250 433 человек и о 8 737 летальных исходах.

Наиболее значительное уменьшение числа заразившихся по сравнению с предыдущей неделей зарегистрировано в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 8%). Вместе с тем заболеваемость заметно выросла в Восточном Средиземноморье (плюс 58%) и Юго-Восточной Азии (плюс 33%). Существенный рост смертности зафиксирован в Америке (плюс 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (плюс 17%).

США сообщили о самом большом числе инфицированных за неделю - 743 723. Далее следуют Китай (501 146), Германия (281 706), Бразилия (279 862) и Австралия (194 158). В США зарегистрировано больше всего умерших за семь дней - 2 367. Далее следуют Китай (1 201), Бразилия (989), Россия (500) и Италия (443), отмечается в информационном бюллетене.

По состоянию на 14 июня в ВОЗ поступили сообщения о 533 816 957 заразившихся коронавирусом с начала пандемии и 6 309 633 умерших.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ÜST: "Ötən həftə dünyada koronavirusdan ölümlər 4 % artıb"

Самое читаемое

Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
Предусмотрены надбавки к зарплатам профессорско-преподавательского состава Полицейской академии
9 июня 2022 г. 20:01
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
МВД просит автомобилистов пересесть на общественный транспорт на эти выходные
10 июня 2022 г. 09:52
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
Проведены двусторонние переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Германии
10 июня 2022 г. 14:25
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Германия поможет Украине в экспорте зерна
Германия поможет Украине в экспорте зерна
13 июня 2022 г. 03:23
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
Внешнеторговый оборот Грузии вырос на 37%
13 июня 2022 г. 11:41
Джейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
ФотоДжейхун Байрамов встретился с председателем Генассамблеи ООН
13 июня 2022 г. 15:12
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть начали расти перед публикацией доклада ОПЕК
14 июня 2022 г. 15:44
У певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
ВидеоУ певца Джастина Бибера парализовало половину лица из-за болезни
11 июня 2022 г. 04:31
В Гяндже найдено тело 37-летнего мужчины
В Гяндже найдено тело 37-летнего мужчины
11 июня 2022 г. 21:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi