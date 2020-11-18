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ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю Почти 4 млн человек инфицированы
Другие страны
18 ноября 2020 г. 09:27
ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 тыс. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения .

Согласно данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было зарегистрировано 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 летальных исходов. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было выявлено 3 695 495 новых заболевших, а умерли 54 835 человек.

Хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом числе заболевших (46%), на минувшей неделе оно снизилось на 10% вследствие усиления мер в области общественного здравоохранения и общественных мер", - указали в ВОЗ.

В США число заразившихся увеличилось более чем на 1 млн, в Индии - свыше чем на 306 тыс., в Италии - более чем на 242 тыс., во Франции - свыше чем на 203 тыс., в Бразилии - более чем на 179 тыс. Далее следуют Великобритания, где за семь дней было зарегистрировано почти 173 тыс. новых случаев инфицирования, Польша (более 169 тыс.), Россия (более 151 тыс.), Германия (почти 132 тыс.) и Испания (более 87 тыс.).

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