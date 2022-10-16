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ВОЗ: Россия атаковала более 600 медицинских учреждений в Украине

ВОЗ: Россия атаковала более 600 медицинских учреждений в Украине Российские военные с начала войны 620 раз атаковали медицинские учреждения в Украине и медицинских работников.
Другие страны
16 октября 2022 г. 04:39
ВОЗ: Россия атаковала более 600 медицинских учреждений в Украине

Российские военные с начала войны 620 раз атаковали медицинские учреждения в Украине и медицинских работников.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге.

"Жестокая зима может ухудшить условия жизни наиболее уязвимых слоев населения Украины, в том числе людей, перемещенных или оставшихся без отопления", - сказал Клюге.

Также Клюге отметил, что ВОЗ прилагает постоянные усилия для повышения потенциала и морального духа измученных работников здравоохранения. За это время удалось обучить около 11 000 медицинских работников по целому ряду вопросов, включая травматологическую хирургию, массовые жертвы, химическое воздействие, эпидемиологию и лабораторную диагностику.

Это дополняет текущие усилия по доставке жизненно важных предметов медицинского назначения, таких как генераторы электроэнергии для медицинских учреждений, кислород, машины скорой помощи, хирургические наборы, лекарства для лечения неинфекционных заболеваний и вакцины для плановой иммунизации и профилактики COVID-19.

"Мы должны найти способы реагировать на масштабы физических и психических страданий, которым испытывает это население. Кроме того, уже несколько месяцев мы срочно спрашиваем гуманитарный доступ к оккупированным районам, таким как Мариуполь и Донбасс, чтобы ВОЗ и партнеры могли оценить потребности и оказать поддержку", - добавил директор.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Rusiya ordusu Ukraynada 600-dən çox tibb müəssisəsinə hücum edib"

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