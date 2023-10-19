ВОЗ рекомендовала вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал вакцинироваться как от ковида, так и от гриппа.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал вакцинироваться как от ковида, так и от гриппа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на брифинге в Женеве, он обратил внимание на рост числа госпитализаций и уровня смертности в мире от COVID-19, а также на приближение "сезона гриппа" в Северном полушарии.

"Одновременная циркуляция гриппа, RSV (респираторно-синцитиального вируса - прим.) и COVID-19 может вызвать существенные сбои систем здравоохранения", - сказал глава ВОЗ. В сложившейся ситуации ВОЗ "рекомендует вакцинироваться как от гриппа, так и от COVID-19, особенно группам высокого риска", отметил он.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 18 октября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 771 407 825 случаев заражения коронавирусом и 6 972 152 летальных исхода. Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.