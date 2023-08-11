ВОЗ рекомендовала усилить надзор из-за роста заболеваемости COVID-19

Странам мира необходимо усилить эпидемиологический надзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19

Странам мира необходимо усилить эпидемиологический надзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и распространением варианта омикрон-штамма EG.5.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Важно вести [эпидемиологический] надзор. Страны сильно ослабили наблюдение и информирование", - заявил Линдмайер.

Он рассказал, что ВОЗ побуждает страны проводить больше наблюдений и больше информировать о результатах мониторинга.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 быстро распространяется во всем мире.