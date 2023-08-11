О нас

ВОЗ рекомендовала усилить надзор из-за роста заболеваемости COVID-19

ВОЗ рекомендовала усилить надзор из-за роста заболеваемости COVID-19 Странам мира необходимо усилить эпидемиологический надзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19
Другие страны
11 августа 2023 г. 16:04
ВОЗ рекомендовала усилить надзор из-за роста заболеваемости COVID-19

Странам мира необходимо усилить эпидемиологический надзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 и распространением варианта омикрон-штамма EG.5.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

"Важно вести [эпидемиологический] надзор. Страны сильно ослабили наблюдение и информирование", - заявил Линдмайер.

Он рассказал, что ВОЗ побуждает страны проводить больше наблюдений и больше информировать о результатах мониторинга.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 быстро распространяется во всем мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
​​​​​​​Госслужба: В 41-градусную жару работы на открытом воздухе должны быть приостановлены
8 августа 2023 г. 15:41
Президент Азербайджана вручил орден Истиглал народному артисту Расиму Балаеву
ФотоПрезидент Азербайджана вручил орден "Истиглал" народному артисту Расиму Балаеву
8 августа 2023 г. 14:53
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
Созданы условия для свободного перехода гражданских армян через ППП в Лачыне в сопровождении МККК
8 августа 2023 г. 13:16
Введены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
ФотоВведены в эксплуатацию системы водоснабжения и канализации города Газах
7 августа 2023 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi