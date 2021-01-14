ВОЗ рассматривает вопрос о паспортах вакцинации

Международные медико-санитарные правила регулируют использование сертификата вакцинации

Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу рассматривает вопрос о паспортах для вакцинированных. Как передает Report, об этом сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников", — сказал Бенеш.

Он добавил, что международные медико-санитарные правила регулируют использование сертификата вакцинации. По его словам, вопрос паспортов тоже находится на повестке комитета.