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ВОЗ рассматривает вопрос о паспортах вакцинации

ВОЗ рассматривает вопрос о паспортах вакцинации Международные медико-санитарные правила регулируют использование сертификата вакцинации
Другие страны
14 января 2021 г. 14:36
ВОЗ рассматривает вопрос о паспортах вакцинации

Чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил ВОЗ по коронавирусу рассматривает вопрос о паспортах для вакцинированных. Как передает Report, об этом сообщил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников", — сказал Бенеш.

Он добавил, что международные медико-санитарные правила регулируют использование сертификата вакцинации. По его словам, вопрос паспортов тоже находится на повестке комитета.

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