ВОЗ: Распространение Эболы остается угрозой международного значения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Распространение смертельного вируса лихорадки Эбола остается угрозой международного значения".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения по итогам очередного заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

"Комитет советует оставить вспышку вирусного заболевания, вызванного вирусом Эболы, в ряду чрезвычайных ситуаций, которые представляют угрозу общественному здравоохранению", - говорится в сообщении для прессы, распространенном ВОЗ в понедельник.

По последним данным ВОЗ, вирусом Эболы остаются зараженными 28 тысяч 424 человека. Из них 11 тысяч 311 человек погибли от смертельного заболевания.