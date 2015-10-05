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    ВОЗ: Распространение Эболы остается угрозой международного значения

    По последним данным ВОЗ, вирусом Эболы заражены 28 тысяч 424 человека

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Распространение смертельного вируса лихорадки Эбола остается угрозой международного значения".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения по итогам очередного заседания чрезвычайного комитета ВОЗ.

    "Комитет советует оставить вспышку вирусного заболевания, вызванного вирусом Эболы, в ряду чрезвычайных ситуаций, которые представляют угрозу общественному здравоохранению", - говорится в сообщении для прессы, распространенном ВОЗ в понедельник.

    По последним данным ВОЗ, вирусом Эболы остаются зараженными 28 тысяч 424 человека. Из них 11 тысяч 311 человек погибли от смертельного заболевания.

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