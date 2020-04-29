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ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу

30 апреля пройдет заседание чрезвычайного комитета по оценке ситуации с распространением COVID-19 в мире.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В соответствии с международными правилами в области здравоохранения, я вновь проведу чрезвычайный комитет завтра, потому что прошло почти 3 месяца с того момента, как мы объявили наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Комитет проведет оценку развития пандемии и посоветует обновленные рекомендации", - сказал Гебрейесус.

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