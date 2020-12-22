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ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19

ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19 Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2
Другие страны
22 декабря 2020 г. 15:10
ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и сообщать об обнаружении вызывающих озабоченность мутаций. Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

ВОЗ рекомендует, чтобы применение всех базовых медико-санитарных и социальных мер продолжалось, включая тестирование и отслеживание контрактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальных мер защиты, таких как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски, когда необходимо, отметила она.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

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