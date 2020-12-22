ВОЗ призвала страны сообщать об обнаружении нового штамма COVID-19

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам по возможности увеличить секвенирование вирусов SARS-CoV-2 и сообщать об обнаружении вызывающих озабоченность мутаций. Как передает Report, об этом сообщила РИА Новости представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

ВОЗ рекомендует, чтобы применение всех базовых медико-санитарных и социальных мер продолжалось, включая тестирование и отслеживание контрактов с последующими изоляцией и карантином соответственно, а также индивидуальных мер защиты, таких как гигиена рук, физическое дистанцирование и ношение маски, когда необходимо, отметила она.

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.