ВОЗ призвала страны G20 к сотрудничеству в борьбе с COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратился к странам G20 с призывом осуществлять сотрудничество в борьбе с пандемией нового типа коронавируса COVID-19, сообщает Report.

Он указал на важность устранения препятствий в сфере торговли, а также наращивания объемов производства и распределения необходимых товаров.

"Сотрудничать в целях увеличения производства и справедливого распределения предметов первой необходимости и устранить препятствия в сфере торговли", — отметил Гебрейесус.

Глава ВОЗ также подчеркнул, что в рамках борьбы с распространением заболевания важно оказывать поддержку глобальным мерам реагирования на ситуацию и опираться на научные данные и имеющиеся сведения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.