ВОЗ призвала развитые страны выделить 16 млрд долларов на борьбу с пандемией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высокими и средними доходами внести 16 млрд долларов США на финансирование международной программы борьбы с пандемией ACT-Accelerator, чтобы уже в нынешнем году пандемия COVID-19 перестала быть

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны с высокими и средними доходами внести 16 млрд долларов США на финансирование международной программы борьбы с пандемией ACT-Accelerator, чтобы уже в нынешнем году пандемия COVID-19 перестала быть глобальной чрезвычайной ситуацией.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ВОЗ, значительная доля мирового населения сейчас не имеет возможности сделать тесты, получить вакцину или лечение от COVID-19. С начала пандемии в мире было сделано свыше 4,7 млрд тестов, но в бедных странах таких тестов было сделано всего 22 млн, то есть 0,4% от всего количества. Лишь 10% людей в бедных странах получили хотя бы одну дозу вакцины.

Чтобы исправить это неравенство, ВОЗ призывает богатые страны в срочном порядке перечислить 16 млрд. Эти средства, по данным организации, будут потрачены в первую очередь на закупку 600 млн доз вакцин, 700 млн тестов, обеспечение лекарственных средств для лечения 120 млн болеющих COVID-19, покупку 433 кубометров кислорода, обеспечение 1,7 млн работников систем здравоохранения СИЗ. Остальные 6,5 млрд долларов ВОЗ надеется получить от стран со средним уровнем доходов.