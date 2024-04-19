ВОЗ призвала принять меры на фермах после заражения человека птичьим гриппом от коровы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам усилить биобезопасность на животноводческих фермах в связи с зафиксированным в США первым случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1) от коровы, сообщает Report со ссылкой на Т

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам усилить биобезопасность на животноводческих фермах в связи с зафиксированным в США первым случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1) от коровы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем страны сохранять бдительность, оперативно сообщать о случаях заражения человека, если таковые имеются, быстро обмениваться сведениями о последовательностях [вирусного генома] и другими данными, а также усиливать меры биобезопасности на животноводческих фермах", - сказала руководитель Глобальной программы ВОЗ по гриппу Вэньцин Чжан на брифинге в Женеве.

Она отметила, что с марта 2024 года было зафиксировано заражение вирусом A(H5N1) в 29 стадах сельскохозяйственных животных в восьми штатах США.

Американские власти 1 апреля уведомили ВОЗ о подтвержденном случае заболевания человека A(H5N1) в Техасе. "Случай в Техасе является первым случаем заражения человека птичьим гриппом от коровы, - заявила руководитель программы ВОЗ. - Во время нынешних вспышек была также зарегистрирована передача вируса от птицы к корове, от коровы к корове и от коровы к птице, что позволяет предположить, что вирус, возможно, нашел другие пути передачи, нежели те, которые мы предполагали ранее".