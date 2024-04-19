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ВОЗ призвала принять меры на фермах после заражения человека птичьим гриппом от коровы

ВОЗ призвала принять меры на фермах после заражения человека птичьим гриппом от коровы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам усилить биобезопасность на животноводческих фермах в связи с зафиксированным в США первым случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1) от коровы, сообщает Report со ссылкой на Т
Другие страны
19 апреля 2024 г. 19:45
ВОЗ призвала принять меры на фермах после заражения человека птичьим гриппом от коровы

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам усилить биобезопасность на животноводческих фермах в связи с зафиксированным в США первым случаем заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1) от коровы, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем страны сохранять бдительность, оперативно сообщать о случаях заражения человека, если таковые имеются, быстро обмениваться сведениями о последовательностях [вирусного генома] и другими данными, а также усиливать меры биобезопасности на животноводческих фермах", - сказала руководитель Глобальной программы ВОЗ по гриппу Вэньцин Чжан на брифинге в Женеве.

Она отметила, что с марта 2024 года было зафиксировано заражение вирусом A(H5N1) в 29 стадах сельскохозяйственных животных в восьми штатах США.

Американские власти 1 апреля уведомили ВОЗ о подтвержденном случае заболевания человека A(H5N1) в Техасе. "Случай в Техасе является первым случаем заражения человека птичьим гриппом от коровы, - заявила руководитель программы ВОЗ. - Во время нынешних вспышек была также зарегистрирована передача вируса от птицы к корове, от коровы к корове и от коровы к птице, что позволяет предположить, что вирус, возможно, нашел другие пути передачи, нежели те, которые мы предполагали ранее".

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Версия на азербайджанском языке ÜST insanın inəkdən quş qripinə yoluxmasından sonra fermalarda tədbirlərin artırılmasına çağırış edib

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