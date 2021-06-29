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ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией

ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией При принятии решения о вакцинации от коронавируса не стоит полагаться на результат теста, показывающий уровень защитных антител
Другие страны
29 июня 2021 г. 13:01
ВОЗ призвала не полагаться на уровень антител перед вакцинацией

При принятии решения о вакцинации от коронавируса не стоит полагаться на результат теста, показывающий уровень защитных антител.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, чтобы точно оценить иммунитет, необходимо наличие сложных лабораторий и различных научных уровней. Тест на антитела будет положительным даже при бессимптомном течении болезни, поэтому его результаты не должны влиять на то, будет человек прививаться или нет. Подобные исследования предназначены скорее для научных целей, объяснила специалист.

"Присутствие определенных антител в "обычных тестах" обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов", — добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что организация рассматривает вакцинацию как наиболее действенный способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета.

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