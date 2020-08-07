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Report Georgia

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 15 млн долларов для Ливана

ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 15 млн долларов для Ливана Эти средства предполагается направить на лечение раненых при пожаре в порту и продолжение борьбы с пандемией
Другие страны
7 августа 2020 г. 14:00
ВОЗ призвала мировое сообщество выделить 15 млн долларов для Ливана

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала мировое сообщество выделить 15​​​​​​​ млн долларов США на оказание срочной помощи в сфере здравоохранения населению Ливана в связи с тяжелыми последствиями взрыва в морском порту Бейрута.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Эти средства предполагается направить на лечение раненых и продолжение борьбы с пандемией в стране, заявил в пятницу на брифинге в Женеве официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

"ВОЗ просит выделить 15 млн долларов США на обеспечение немедленных потребностей, связанных с лечением травм и гуманитарными нуждами в области здравоохранения, а также на продолжение борьбы с COVID-19 в стране", - сказал он.

Как подчеркнул Линдмайер, в результате взрыва в порту Бейрута были полностью уничтожены 17 контейнеров ВОЗ с медицинскими материалами. "Полностью сгорели персональные защитные средства, и медицинский персонал, который лечит пациентов с коронавирусом, испытывает их нехватку. Больницы, принимающие раненых, нуждаются в медицинских поставках", - сказал он. По его словам, медицинские учреждения переполнены пострадавшими. Три больницы вышли из строя полностью, две - частично, что повлекло за собой потерю 500 койко-мест.

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Версия на английском языке WHO requires $ 15 mln to support immediate Beirut blast response

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