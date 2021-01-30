ВОЗ призвала Великобританию поделиться вакциной со всеми

Властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации от COVID-19, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан

Властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

"Мы обращаемся к жителям Великобритании: "Вы можете подождать". Мы считаем, что странам, которые провакцинируют работников сферы здравоохранения и людей, подверженных повышенному риску заражения коронавирусом, нужно гарантировать доступ к препарату для других", - сообщила она в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Харрис отметила, что такой подход "будет правильным не только с моральной точки зрения, но и с экономической".

"За последнее время было опубликовано немало интересных аналитических статей, показывающих, что экономически нецелесообразно провакцинировать только население своей страны, а затем сидеть и говорить о том, что все прекрасно. Фраза "один в поле не воин" применима в данном случае. Мы живем на одной планете, мы сильно связаны друг с другом", - подчеркнула представитель ВОЗ.

25 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "вакцинный национализм" может обойтись глобальной экономике в $9,2 трлн, и почти половину этих потерь - $4,5 трлн - могут понести наиболее богатые экономики. С его оценкой согласился генсек ООН Антониу Гутерриш, призвавший добиваться более справедливого распределения вакцин по всему миру.