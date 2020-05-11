​ВОЗ предупредила страны, смягчающие карантинный режим

Тедрос Адханом Гебрейесус https://report.az/storage/news/f39fc7fd95e5f204878bfc5be0cc79a6/e2a14d32-08ce-4db4-bb3d-27c099e4c3bf_292.jpg

Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на брифинге 11 мая заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 4 миллионов заражений COVID-19", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что многие страны уже начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с COVID-19. По его мнению, такие действия должны быть постепенными, с учетом развития ситуации с пандемией в каждой отдельной стране.