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ВОЗ предупредила страны, смягчающие карантинный режим

​ВОЗ предупредила страны, смягчающие карантинный режим

Тедрос Адханом Гебрейесус

Количество зараженных COVID-19 в мире превысило 4 миллиона человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на брифинге 11 мая заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"На сегодняшний день в мире зарегистрировано свыше 4 миллионов заражений COVID-19", - сказал он.

Глава ВОЗ напомнил, что многие страны уже начали постепенно снимать ограничения, введенные ранее для борьбы с COVID-19. По его мнению, такие действия должны быть постепенными, с учетом развития ситуации с пандемией в каждой отдельной стране.

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