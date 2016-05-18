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    ВОЗ предупредила о риске скорого распространения вируса Зика в Европе

    Вероятность местной передачи вируса Зика оценивается как средняя в 18 странах Европы

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Вирус Зика в ближайшие месяцы может распространиться в Европе, если не будут приняты необходимые меры. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном докладе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    "Вероятность местной передачи вируса Зика в случае, если не будут приняты меры для снижения уровня угрозы, оценивается как средняя в 18 странах Европы и как высокая в ограниченном географическом районе: на острове Мадейра и на северо-восточном побережье Черного моря", - говорится в документе.

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