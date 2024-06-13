ВОЗ предупредила о риске массового голода в Судане

Суданцы умирают из-за отсутствия доступа к основным медицинским услугам, в некоторых районах существует риск голода.

Суданцы умирают из-за отсутствия доступа к основным медицинским услугам, в некоторых районах существует риск голода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тердрос Аданом Гебрейесус.

"В Судане идет война, которую мир либо забыл, либо проигнорировал", - отметил он. Эта страна охвачена "самым крупным в мире гуманитарным кризисом". Более 70% больниц в затронутых вооруженным конфликтом штатах не функционируют. "Люди умирают от отсутствия доступа к основным услугам в сфере здравоохранения и лекарствам, в то время как существует весьма реальный риск массового голода в некоторых районах", - продолжил Гебрейесус.

Он призвал к "быстрому восстановлению доступа к телекоммуникациям" на всей территории Судана, подчеркнув, что нарушение связи сказывается на системе наблюдения за болезнями.

Отметим, что ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета страны и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало. 15 апреля прошлого года между СБР и армией начались столкновения в Мерове и Хартуме, которые быстро распространились в другие районы Судана. В результате конфликта тысячи людей погибли, десятки тысяч получили ранения.