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ВОЗ предупредила о распространении нового варианта коронавируса

ВОЗ предупредила о распространении нового варианта коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 быстро распространяется во всем мире.
Другие страны
10 августа 2023 г. 13:45
ВОЗ предупредила о распространении нового варианта коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса EG.5 быстро распространяется во всем мире.

Как передает Report, об этом говорится в докладе организации.

В документе говорится, что EG.5 является потомком XBB.1.9.2, который имеет тот же аминокислотный профиль, что и XBB.1.5. EG.5 несет дополнительную аминокислотную мутацию f456l в спайковом белке по сравнению с родительским XBB.1.9.2. Он впервые был зарегистрирован 17 февраля 2023 года.

По состоянию на 7 августа было представлено 7354 последовательности EG.5 из 51 страны. Наибольшая часть последовательностей приходится на Китай (30,6%).

"Во всем мире наблюдается устойчивый рост доли зарегистрированных случаев. В течение 29-й эпидемиологической недели (с 17 по 23 июля 2023 г.) глобальная распространенность EG.5 составила 17,4%. Это заметный рост по сравнению с данными, представленными четырьмя неделями ранее", - говорится в докладе ВОЗ.

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Версия на английском языке WHO warns of spread of new coronavirus variant

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