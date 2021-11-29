ВОЗ предупредил о росте заражаемости штаммом "омикрон"

В ближайшем будущем может наблюдаться значительный рост заражаемости.

В ближайшем будущем может наблюдаться значительный рост заражаемости.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в обращении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к странам мира по поводу нового штамма коронавируса "омикрон".

В обращении говорится о высокой заразности нового штамма по сравнению с предыдущими.

"Несмотря на это, государствам не следует закрывать свои границы и ограничивать перемещение. Самый верный выход из этой ситуации - это именно вакцинация", - считают в ВОЗ.