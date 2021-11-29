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ВОЗ предупредил о росте заражаемости штаммом "омикрон"

ВОЗ предупредил о росте заражаемости штаммом "омикрон" В ближайшем будущем может наблюдаться значительный рост заражаемости.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 13:03
ВОЗ предупредил о росте заражаемости штаммом омикрон
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В ближайшем будущем может наблюдаться значительный рост заражаемости.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в обращении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к странам мира по поводу нового штамма коронавируса "омикрон".

В обращении говорится о высокой заразности нового штамма по сравнению с предыдущими.

"Несмотря на это, государствам не следует закрывать свои границы и ограничивать перемещение. Самый верный выход из этой ситуации - это именно вакцинация", - считают в ВОЗ.

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Версия на английском языке WHO warns of growing infection risk related to omicron strain
Версия на азербайджанском языке ÜST: "Yaxın gələcəkdə yoluxma sayında ciddi artım ola bilər"

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