ВОЗ предупредил о росте заражаемости штаммом "омикрон"

В ближайшем будущем может наблюдаться значительный рост заражаемости.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом говорится в обращении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к странам мира по поводу нового штамма коронавируса "омикрон".
В обращении говорится о высокой заразности нового штамма по сравнению с предыдущими.
"Несмотря на это, государствам не следует закрывать свои границы и ограничивать перемещение. Самый верный выход из этой ситуации - это именно вакцинация", - считают в ВОЗ.