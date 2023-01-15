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ВОЗ попросила Китай предоставлять подробные сведения о пандемии коронавируса

ВОЗ попросила Китай предоставлять подробные сведения о пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Пекин продолжать предоставлять ей подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса.
Другие страны
15 января 2023 г. 00:44
ВОЗ попросила Китай предоставлять подробные сведения о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) попросила Пекин продолжать предоставлять ей подробную информацию о борьбе с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила штаб-квартира ВОЗ в Женеве.

Отмечается, что генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус обсудил в субботу с главой Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэем ситуацию, связанную с COVID-19. "ВОЗ ценит эту встречу, а также публикацию информации об общей обстановке", - заявили в штаб-квартире, отметив "усилия китайских властей по расширению клинической помощи населению на всех уровнях".

"Китайские официальные лица предоставили ВОЗ и на пресс-конференции информацию по некоторым темам, включая сведения об амбулаторных клиниках, госпитализациях, пациентах, требующих срочного лечения, а также о смертности в больницах, связанной с заражением COVID-19", - говорится в сообщении. Сейчас ВОЗ анализирует эти сведения, охватывающие период с начала декабря 2022 года по 12 января 2023 года. Она попросила Китай "продолжать делиться детальной информацией такого типа" с ВОЗ и общественностью.

В организации пришли к выводу, что эпидемическая картина в Китае, характеризующаяся "быстрой и интенсивной волной заболеваемости", является "схожей с волнами инфекции, которые испытали на себе другие страны".

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