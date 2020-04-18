​ВОЗ получила от Китая новые данные по коронавирусу

Направление Китаем новых статистических данных по COVID-19 было сделано с целью представления ВОЗ как можно более точной информации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в пятницу на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове.

"Мы осведомлены о новых данных, представленных Китаем, речь идет о дополнительных 325 случаях заражения и 1 290 случаях гибели из Уханя, - отметила она. - Это было сделано в попытках не оставить ни одного незадокументированного случая".

По словам Керкхове, китайские власти перепроверили разные базы данных, в том числе с похорон, из домов престарелых, больниц, тюрем. "Система здравоохранения в Ухане испытывала колоссальные нагрузки, поэтому изначально были зарегистрированы не все смерти, а доктора не всегда успевали заполнить необходимые документы, - подчеркнула эксперт. - Думаю, что и другие страны пересмотрят статистику. Желательно, чтобы это было сделано как можно скорее".