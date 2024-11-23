ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, введенный 14 августа в связи с распространением заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян), сохраняет свою актуальность.

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, введенный 14 августа в связи с распространением заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян), сохраняет свою актуальность.

Как передает Report , такое решение принял генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на основе рекомендации экспертов, входящих в чрезвычайный комитет по mpox.

Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что комитет собрался во второй раз после августа текущего года "в связи с ростом заболеваемости" оспой обезьян. Гебрейесус согласился с мнением экспертов о том, что эта болезнь "продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение".

Основанием для такого вывода послужил рост числа заболевших и продолжающееся географическое распространение mpox, что требует принятия скоординированных мер реагирования "странами и партнерами", пояснили в ВОЗ.

Отчет чрезвычайного комитета по mpox будет опубликован на будущей неделе, отметили в организации.

Ранее ВОЗ сообщила, что с 1 января 2022 года по 30 сентября нынешнего в 123 странах мира было выявлено 109 699 подтвержденных случаев mpox, включая 236 с летальным исходом. Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа нынешнего года Гебрейесус вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке.