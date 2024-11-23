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ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян

ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, введенный 14 августа в связи с распространением заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян), сохраняет свою актуальность.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 07:17
ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян

Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, введенный 14 августа в связи с распространением заболевания mpox ("эмпокс", новое наименование оспы обезьян), сохраняет свою актуальность.

Как передает Report, такое решение принял генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на основе рекомендации экспертов, входящих в чрезвычайный комитет по mpox.

Женевская штаб-квартира ВОЗ сообщила, что комитет собрался во второй раз после августа текущего года "в связи с ростом заболеваемости" оспой обезьян. Гебрейесус согласился с мнением экспертов о том, что эта болезнь "продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение".

Основанием для такого вывода послужил рост числа заболевших и продолжающееся географическое распространение mpox, что требует принятия скоординированных мер реагирования "странами и партнерами", пояснили в ВОЗ.

Отчет чрезвычайного комитета по mpox будет опубликован на будущей неделе, отметили в организации.

Ранее ВОЗ сообщила, что с 1 января 2022 года по 30 сентября нынешнего в 123 странах мира было выявлено 109 699 подтвержденных случаев mpox, включая 236 с летальным исходом. Режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи с оспой обезьян первоначально действовал с июля 2022 года по 11 мая 2023 года. Его отменили ввиду снижения заболеваемости, однако 14 августа нынешнего года Гебрейесус вновь объявил режим ЧС из-за вспышки болезни в Африке.

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