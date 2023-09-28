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ВОЗ подтвердила гибель более 4 тыс. человек в результате наводнения в Ливии

ВОЗ подтвердила гибель более 4 тыс. человек в результате наводнения в Ливии Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила гибель 4 255 человек в результате наводнения, произошедшего на северо-востоке Ливии.
Другие страны
28 сентября 2023 г. 15:47
ВОЗ подтвердила гибель более 4 тыс. человек в результате наводнения в Ливии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила гибель 4 255 человек в результате наводнения, произошедшего на северо-востоке Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Libya Al Ahrar.

Ранее на этой неделе министерство здравоохранения страны сообщало о более 3,8 тыс. погибших при ударе стихии, а ООН приводила данные о более 11 тыс. жертв. По данным ВОЗ, которые приводит Libya al-Ahrar, 8 540 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Телеканал также сообщил, что пробы из подземных источников водоснабжения в наиболее пострадавшем от наводнения городе Дерна показали наличие бактериального и химического загрязнения. Санитарные власти региона раздают местным жителям таблетки хлора для дезинфекции воды, а также проводят инструктаж о том, как правильно ее использовать, чтобы избежать угрозы для здоровья.

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Версия на английском языке WHO confirms death of over 4,000 people as result of floods in Libya

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