ВОЗ подтвердила гибель более 4 тыс. человек в результате наводнения в Ливии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила гибель 4 255 человек в результате наводнения, произошедшего на северо-востоке Ливии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила гибель 4 255 человек в результате наводнения, произошедшего на северо-востоке Ливии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Libya Al Ahrar.

Ранее на этой неделе министерство здравоохранения страны сообщало о более 3,8 тыс. погибших при ударе стихии, а ООН приводила данные о более 11 тыс. жертв. По данным ВОЗ, которые приводит Libya al-Ahrar, 8 540 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Телеканал также сообщил, что пробы из подземных источников водоснабжения в наиболее пострадавшем от наводнения городе Дерна показали наличие бактериального и химического загрязнения. Санитарные власти региона раздают местным жителям таблетки хлора для дезинфекции воды, а также проводят инструктаж о том, как правильно ее использовать, чтобы избежать угрозы для здоровья.