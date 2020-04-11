Наверх

ВОЗ поблагодарила Турцию за вклад в борьбу с COVİD-19

​ВОЗ поблагодарила Турцию за вклад в борьбу с COVİD-19

Тедрос Адханом Гебрейесус

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил благодарность Турции за проявленную солидарность со странами, пострадавшими от пандемии коронавируса нового типа (COVİD-19).

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом Гебрейесус сказал в ходе организованной в видеоформате пресс-конференции, отвечая на вопрос об отправке Турцией гуманитарной помощи в европейские страны, борющимися с последствиями вспышки коронавируса.

"Проявленная Турцией солидарность должна служить примером для всего мира", - заявил Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что принял участие в чрезвычайном Саммите Тюркского совета, состоявшегося 10 апреля посредством видеоконференции. "Все лидеры (участники саммита) согласились с необходимостью поддержки стран, которые нуждаются в помощи (в борьбе с пандемией)",- сказал он.

«Я также признателен президенту Турции Эрдогану за его вклад в помощь соседним и другим странам" - сказал руководитель ВОЗ.

По его словам, позиция руководства Турции является воплощением «принципа солидарности», к которому призывает ВОЗ на фоне борьбы с пандемией.

Гебрейесус выразил надежду, что все страны будут следовать примеру государств Тюркского совета и "придерживаться принципа солидарности и бороться с невидимым, но опасным врагом вместе". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!