ВОЗ планирует посетить Китай для поисков следов происхождения COVID-19

Директор программы ВОЗ заявил, что организация на данном этапе не может дать ответ на вопрос о том, где и как произошел первый случай заражения коронавирусом

Китай и Всемирная организация здравоохранения в настоящее время обсуждают возможность визита в КНР международной делегации экспертов для поисков следов происхождения коронавируса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"В настоящее время стороны по-прежнему ведут консультации. Мы опубликуем соответствующую информацию в надлежащее время", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

"Установление происхождения коронавируса является научным вопросом. В настоящее время свои исследования по нему уже начали во всемирном масштабе специалисты из разных государств мира", - добавил дипломат.

"Что касается установления первоисточника коронавируса, то этот процесс может потребовать участия в нем многих стран", - подчеркнул дипломат.

ВОЗ уже сформировала международную группу экспертов, которая в настоящее время дистанционно общается с китайскими коллегами и должна отправиться на место. "Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними", - подчеркнул эксперт.