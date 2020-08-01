ВОЗ: Пандемия коронавируса продлится еще долго

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго"

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на прошедшем 1 августа заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.

Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом. В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.

В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.