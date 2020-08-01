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ВОЗ: Пандемия коронавируса продлится еще долго

ВОЗ: Пандемия коронавируса продлится еще долго Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго"
Другие страны
1 августа 2020 г. 23:08
ВОЗ: Пандемия коронавируса продлится еще долго

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться "еще долго".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, на прошедшем 1 августа заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение.

Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом. В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания.

В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 17,3 миллиона человек, свыше 675 тысяч из них скончались. За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 289 тысяч человек, более шести тысяч умерли.

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