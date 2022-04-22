ВОЗ ожидает дополнительных 18 млн долларов финансирования для помощи Украине

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительных 18 миллионов долларов США финансирования для помощи Украине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает дополнительных 18 млн долларов США финансирования для помощи Украине.

Об этом Report заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

По его словам, для помощи Украине ВОЗ запрашивала 57,5 млн долларов США, из которых уже получила 38,2 млн: "ВОЗ хотела бы поблагодарить Канаду, Ирландию, Японию, Норвегию, Швейцарию, Фонд Novo Nordisk и Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (СЕРФ) за их своевременные взносы. Гибкое финансирование по-прежнему имеет решающее значение для того, чтобы ВОЗ могла оказывать срочную помощь там, где она наиболее необходима".

Сама же организация на сегодняшний день выделила 10,2 млн долларов США из Резервного фонда на случай чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, на данный момент ВОЗ доставила в Украину 218 метрических тонн предметов первой необходимости и медицинского оборудования. Из этого количества 142 метрических тонны – примерно две трети - достигли намеченных пунктов назначения, в основном на востоке и севере страны, где потребность в них наибольшая.

"Мы работаем с почти 100 местными и международными партнерами над доставкой жизненно необходимых медикаментов в наиболее пострадавшие районы Украины. Продолжаем призывать обеспечить безопасный проход для доставки жизненно важных предметов снабжения в Мариуполь и другие окруженные города", - сказал он.

По его словам, основными препятствиями для доступа к услугам здравоохранения являются: нехватка лекарств в медицинских центрах или аптеках; отсутствие транспорта для медицинских услуг; активные боевые действия и отсутствие безопасности, и нехватка медицинского персонала в медицинских центрах.

"Наш страновой офис в Украине работает в полном объеме несмотря на то, что он переведен на запад в город Львов", - добавил Язаревич.