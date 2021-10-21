ВОЗ: От коронавируса в мире умерли не менее 80 тыс. медработников

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры выступили в четверг в Женеве с совместным заявлением, в котором призвали страны улучшить защиту медицинского персонала от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры выступили в четверг в Женеве с совместным заявлением, в котором призвали страны улучшить защиту медицинского персонала от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в заявлении ВОЗ.

С января 2020 года по май 2021-го коронавирусная инфекция, по оценкам ВОЗ, могла унести жизни от 80 тыс. до 180 тыс. медицинских работников. ВОЗ и ее партнеры ждут от стран "немедленных и конкретных действий" в обеспечении защиты медперсонала от заражения. Подчеркивается, что сотрудники медицинских учреждений являются "основой систем здравоохранения", и в условиях пандемии "их приверженность делу и профессионализм очевидны для всех". Со ссылкой на подготовленный ВОЗ "рабочий документ" авторы заявления указывают, что, по оценкам организации, "между январем 2020 года и маем 2021-го от COVID-19 могли умереть от 80 тыс. до 180 тыс. работников здравоохранения".

Авторы заявления считают "обнадеживающим" тот факт, что к настоящему времени заболеваемость среди медицинского персонала снизилась. Вместе с тем, по их словам, это не должно вести к "самоуспокоенности". Имеющиеся в распоряжении ВОЗ данные по 119 странам свидетельствуют о том, что по состоянию на сентябрь 2021 года в среднем в мире лишь около 40% медработников были полностью вакцинированы от коронавируса.

В заявлении выражена глубокая обеспокоенность "в целом низким уровнем вакцинации" среди медицинского персонала и отсутствием равенства в доступе к прививкам в странах с низкими и высокими доходами. ВОЗ и ее партнеры призвали политических лидеров сделать все возможное для защиты работников здравоохранения в условиях пандемии, и в частности, обеспечить их приоритетную вакцинацию.