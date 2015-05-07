ВОЗ: От Эболы в трех странах Африки погибло более 11 тысяч человек

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Количество жертв смертельной лихорадки Эбола в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне превысило 11 тысяч человек, передает в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно статистике ВОЗ, погибло от заболевания 11 тысяч 7 человек, зараженных насчитывается уже 26 тысяч 626 человек.

Вспышка геморрагической лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале 2014 года. Больше других стран от вируса пострадали Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. В последнее время случаи новых заболеваний в ряде регионов значительно сократились, что позволяет говорить о том, что эпидемия пошла на спад.