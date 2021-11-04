ВОЗ: От COVID-19 к февралю могут умереть еще 500 тыс. человек

"Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность".

"Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил в четверг директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Мы вновь оказались в эпицентре. Нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает немалую тревогу. Если тенденция не изменится, то к февралю можем получить еще 500 тыс. смертей, связанных с COVID-19", - сказал Клюге.

В ВОЗ считают, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вызвано комбинацией таких факторов, как недостаточный процент вакцинированных людей и ослабление ограничительных мер.