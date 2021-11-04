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ВОЗ: От COVID-19 к февралю могут умереть еще 500 тыс. человек

ВОЗ: От COVID-19 к февралю могут умереть еще 500 тыс. человек "Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность".
Другие страны
4 ноября 2021 г. 18:26
ВОЗ: От COVID-19 к февралю могут умереть еще 500 тыс. человек

"Темпы распространения коронавируса COVID-19 в Европе вызывают обеспокоенность".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил в четверг директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Мы вновь оказались в эпицентре. Нынешний ритм передачи инфекции в 53 странах европейского региона вызывает немалую тревогу. Если тенденция не изменится, то к февралю можем получить еще 500 тыс. смертей, связанных с COVID-19", - сказал Клюге.

В ВОЗ считают, что ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вызвано комбинацией таких факторов, как недостаточный процент вакцинированных людей и ослабление ограничительных мер.

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Версия на английском языке WHO: 500,000 more people could die of COVID-19 by February
Версия на азербайджанском языке ÜST xəbərdarlıq edib: "Avropada fevraladək daha yarım milyon insan koronavirusdan ölə bilər"

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