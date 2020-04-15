​ВОЗ оставила в силе режим ЧС в связи с эпидемией Эболы в ДР Конго

ВОЗ оставила в силе международный режим чрезвычайной ситуации в связи с продолжающейся с лета 2018 года эпидемией лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК).

Об этом заявил во вторник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС в Женеве.

По его словам, комитет пришел к выводу, что "вспышка Эболы в ДРК продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в здравоохранении, вызывающую международную обеспокоенность". "Я согласился с этой рекомендацией", - сказал глава ВОЗ.

Напомним, что режим международной ЧС действует в отношении вспышки Эболы в ДРК с 17 июля 2019 года.

Глава ВОЗ напомнил, что до 10 апреля "подтвержденных случаев (Эболы в ДРК) не было на протяжении 54 дней", и прошло 40 дней после выписки из больницы последней выздоровевшей пациентки. Таким образом, по его словам, "был достигнут огромный прогресс в борьбе с этой вспышкой в очень трудных условиях". Однако с прошлой пятницы в ДРК было зарегистрировано три новых случая болезни, вызванной вирусом Эбола. Двое из трех пациентов скончались. "Источник заражения все еще устанавливается. Не исключено, что будут дополнительные случаи заболевания", - констатировал гендиректор.