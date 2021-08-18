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ВОЗ: Опасные штаммы COVID-19 расширили свою географию за неделю

ВОЗ: Опасные штаммы COVID-19 расширили свою географию за неделю Отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта" за последнюю неделю расширили свою географию. В частности, число стран и территорий, в которых циркулирует дельта-вариант коронавируса, возросло за неделю с 142 до 14
Другие страны
18 августа 2021 г. 11:14
ВОЗ: Опасные штаммы COVID-19 расширили свою географию за неделю

Отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавируса "альфа", "бета", "гамма" и "дельта" за последнюю неделю расширили свою географию. В частности, число стран и территорий, в которых циркулирует дельта-вариант коронавируса, возросло за неделю с 142 до 148. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

"Альфа", "бета", "гамма" и "дельта" отнесены экспертами к категории "вариантов, вызывающих обеспокоенность". Согласно приведенным в бюллетене ВОЗ сведениям, штамм "альфа", впервые обнаруженный в сентябре 2020 года в Великобритании, присутствует сейчас в 190 странах и территориях (на пять больше, чем на предыдущей неделе).

Вариант "бета", который в августе прошлого года был выявлен в ЮАР, циркулирует в 138 государствах (на два больше, чем неделей раньше).

Штамм "гамма", обнаруженный в сентябре в Бразилии, выявлен теперь в 82 странах (на одну больше по сравнению с предыдущими семью днями).

В свою очередь дельта-вариант, известный специалистам с октября 2020 года после его обнаружения в Индии, расширил свою географию за неделю со 142 до 148 стран и территорий.

С 9 по 15 августа, согласно бюллетеню ВОЗ, заболеваемость увеличилась в мире на 4% по сравнению с предыдущей неделей: было выявлено более 4,4 млн новых случаев инфицирования коронавирусом.

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