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ВОЗ: "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасный, чем "дельта"

ВОЗ: "Омикрон"-штамм коронавируса менее опасный, чем "дельта" Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у "дельты".
Другие страны
12 декабря 2021 г. 20:52
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса менее опасный, чем дельта

Новый штамм коронавируса "омикрон" может быть менее уязвимым для вакцин, но его опасность ниже, чем у "дельты".

Как передает Report, об этом следует из технической информации Всемирной организации здравоохранения по новому варианту вируса.

"На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против "омикрон". Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма "омикрон" позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта", - говорится в заявлении.

В ВОЗ подчеркнули, что вместе с этим предварительные данные указывают на то, что новый штамм менее опасен, так как в большинстве выявленных случаев заболевание протекало без симптомов, либо они были не тяжелые.

На сегодня "омикрон" выявили уже в 63 странах. По скорости распространения он может превзойти "дельту", но с чем это связано, ясности пока нет, уточнили в ВОЗ.

Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом: больного СПИДом или зараженного ВИЧ.

Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" - по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

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