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ВОЗ: Около четверти украинцев могут иметь психические расстройства из-за войны

ВОЗ: Около четверти украинцев могут иметь психические расстройства из-за войны Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, заявил, что около четверти населения Украины, а это почти 10 млн человек, могут страдать от психических расстройств из-за войны России против Украины.
Другие страны
20 декабря 2022 г. 23:50
ВОЗ: Около четверти украинцев могут иметь психические расстройства из-за войны

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, заявил, что около четверти населения Украины, а это почти 10 млн человек, могут страдать от психических расстройств из-за войны России против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Хабихта, расстройства, которые наблюдаются у украинцев, могут включать тревогу, стресс и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), вызванное тревожными событиями из-за вторжения России на территорию Украины. Он добавил, что количество случаев растет после 10 месяцев конфликта, из-за чего отдельное агентство ООН вынуждено было запустить онлайн-службы поддержки.

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что респираторные заболевания в Украине возрастут с холодной погодой и недостаточным отоплением, как и автомобильные аварии на неосвещенных улицах из-за отключения света.

"Система здравоохранения работает. Но поскольку это 10 месяцев, это огромный стресс-тест. Мы постоянно видим новые вызовы", – добавил Хабихт.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: Müharibə səbəbindən ukraynalıların dörddə birində psixi pozğunluqlar ola bilər

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