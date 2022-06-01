ВОЗ: Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки

"С начала текущего года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек, в неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные исходы не фиксировались".
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в среду глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
"В связи со вспышкой, охватившей несколько стран и начавшейся в мае, сообщений о смертельных случаях не поступало. Однако ВОЗ уже 50 лет ведет мониторинг заболевания, называемого оспой обезьян, в африканских странах, и каждый год происходят смертельные случаи", - сообщила она на брифинге.
По последним данным ВОЗ, в 30 странах мира зарегистрировано более 550 случаев заражения оспой обезьян среди людей.