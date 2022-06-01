ВОЗ: Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки

ВОЗ: Около 70 человек умерли с начала года от оспы обезьян в пяти странах Африки

"С начала текущего года в пяти странах Африки от оспы обезьян скончались около 70 человек, в неэндемичных государствах, где произошла вспышка вируса, летальные исходы не фиксировались".

https://static.report.az/photo/ce6af004-58cc-3fbf-aa59-6edd2358142b.jpg https://static.report.az/photo/ce6af004-58cc-3fbf-aa59-6edd2358142b.jpg