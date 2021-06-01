ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в сообщении.