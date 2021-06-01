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ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения

ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире.
Другие страны
1 июня 2021 г. 19:40
ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

"ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства", - говорится в сообщении.

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