​ВОЗ обновила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала ношение защитных масок всем лицам в возрасте 60 лет и старше, если невозможно обеспечить физическое дистанцирование для предотвращения заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, познакомивший прессу с разработанным ВОЗ новым руководством по медицинским маскам.

"В районах, где наблюдается распространение вируса, мы рекомендуем, чтобы лица 60 лет и старше, а также те, у кого имеются соответствующие показания, должны носить медицинские маски в ситуациях, когда физическое дистанцирование невозможно", - сказал он. Кроме того, ВОЗ посоветовала правительствам поощрять население "надевать маски там, где широко распространена инфекция, а физическое дистанцирование затруднено". Речь идет, в частности, о транспорте, магазинах и других местах скопления людей. В организации считают, что медицинские маски следует надевать "всем людям, работающим в клиническом пространстве учреждений здравоохранения, а не только персоналу, занимающемуся пациентами".