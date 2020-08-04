ВОЗ обновила данные по числу зараженных в мире

Более 257 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировала Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки

Более 257 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировала Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным организации, количество заражений во всем мире достигло 17 918 582, в том числе 257 677 за последние сутки.

Жертвами пандемии стали 686 703 человек, 5 810 пациентов погибли в течение прошедших 24 часов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.