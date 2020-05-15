​ВОЗ обнародовала ситуацию с коронавирусом в мире

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона 200 тысяч, умерли свыше 294 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 77 965 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 6 647. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 248 389, количество летальных исходов - 294 046. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 819 553.