Наверх

ВОЗ обнародовала ситуацию с коронавирусом в мире

​ВОЗ обнародовала ситуацию с коронавирусом в мире

Число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 4 миллиона 200 тысяч, умерли свыше 294 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 77 965 случаев заболевания новым типом коронавируса, умерли 6 647. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 248 389, количество летальных исходов - 294 046. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 819 553.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!