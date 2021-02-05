ВОЗ обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса

Не исключено появление более проблемных мутаций коронавируса

Проблема эффективности вакцин против новых штаммов коронавируса вызывает беспокойство. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Agence France-Presse заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Это большой вопрос, который вызывает беспокойство", - отметил Клюге, отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых вариантов коронавируса.

Он также добавил, что не исключено появление других, более проблемных мутаций коронавируса.

По его словам, Европа должна общими усилиями ускорить кампанию по вакцинации.

"Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно", - подчеркнул Клюге.

Комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации на своем заседании 14 января призвал страны расширить научные исследования геномной последовательности мутирующих возбудителей вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, а также делиться имеющейся информацией с другими государствами.