​ВОЗ объявило необходимое количество масок для борьбы с коронавирусом

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала, что для борьбы с коронавирусом ежемесячно требуется порядка 89 млн медицинских масок и около 76 млн пар медицинских перчаток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом отмечается в распространенном ВОЗ вечером пресс-релизе, нехватка защитных средств ставит под угрозу жизни людей.

Организация считает, что для удовлетворения растущего глобального спроса промышленность должна увеличить производство защитных средств на 40%. Она подчеркивает, что сбои в поставках таких средств "подвергает риску жизни людей". Согласно оценкам ВОЗ, "для реагирования на болезнь COVID-19 каждый месяц требуется 89 млн масок", а "в случае с перчатками для медицинского осмотра эта цифра достигает 76 млн пар". Для медицинских целей ежемесячно нужны также 1,6 млн пар защитных очков.

"Без гарантированных цепочек поставок работники здравоохранения в мире будут подвергаться реальному риску. Промышленность и правительства должны действовать быстро для увеличения поставок, ослабления экспортных ограничений и принятия на местах мер по прекращению спекуляции", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.