​ВОЗ объявила Сьерра-Леоне свободной от Эболы

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня, 7 ноября, объявила Сьерра-Леоне свободной от вируса Эбола.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

В стране за последние 42 дня не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Таким образом, единственной страной, где до сих пор регистрируются случаи заболевания вирусом, остается соседняя Гвинея. Соседняя Либерия была объявлена свободной от вируса в конце сентября.

Первый случай заболевания лихорадкой Эбола был зарегистрирован в сентябре 2014 г. Всего было инфицировано 8 тыс. 704 человека, из них - 3 тыс. 589 умерли.

В настоящее время стана входит в 90-дневный период усиленного надзора, который продлится до 5 февраля 2016 г.

Напомним, в октябре два человека заболели лихорадкой Эбола в Гвинее.