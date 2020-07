​ВОЗ о новом штамме свиного гриппа

Обнаруженный китайскими учеными "новый" штамм свиного гриппа вовсе не новый. Он является разновидностью евразийского свиного гриппа 2016 года, который похож на птичий грипп.

Как передает Report , такое заявление сделал директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в Женеве.

"Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус, это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним", - цитирует его "РИА Новости".

Он отметил, что в публикации ученых указана информация эпидемиологического надзора за этим штаммом. При этом Райан выразил надежду на сотрудничество с Китаем для изучения развития ситуации.

Накануне официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что организация тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа. Также он добавил, что в этой ситуации необходимо продолжать наблюдение за популяциями животных.

Ранее в этот же день в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование, согласно которому китайские ученые обнаружили новый штамм свиного гриппа, способный вызвать новую пандемию.

Отмечалось, что в период с 2011 по 2018 год в КНР проводились наблюдения за вирусом гриппа у свиней - за это время удалось выявить ряд возбудителей свиного гриппа. Среди них зафиксировали и новый штамм - G4 EA H1N1, который имеет и гены вируса H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.