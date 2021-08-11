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ВОЗ нужно 7,7 млрд долларов для обеспечения вакцинами стран с низким доходом

ВОЗ нужно 7,7 млрд долларов для обеспечения вакцинами стран с низким доходом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что существует острая необходимость в 7,7 млрд долларов, которые нужны для закупки вакцин в страны с низким уровнем дохода.
Другие страны
11 августа 2021 г. 14:10
ВОЗ нужно 7,7 млрд долларов для обеспечения вакцинами стран с низким доходом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что существует острая необходимость в 7,7 млрд долларов, которые нужны для закупки вакцин в страны с низким уровнем дохода.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

По словам старшего советника главы ВОЗ Брюса Эйлворда, вакцины, а также ИВЛ и другие медицинские товары помогут этим странам противостоять дельта-штамму COVID-19.

"Помимо моральной стороны вопроса, касающейся того, что люди не должны умирать, если какая-то технология уже существует, в другом месте есть фактор пандемии, в ходе которой нельзя отделять одну страну от другой, - отметила в ходе телеконференции ВОЗ заместитель гендиректора по вопросам доступа к вакцинам и другим препаратам Марианджела Симао. - Такова реальность. Нужно вместе помогать другим странам. В противном случае нам придется жить с вирусом гораздо дольше".

ВОЗ поставила своей целью вакцинацию от COVID-19 по меньшей мере 10% мирового населения к концу сентября, 40% — к концу года и 70% — к середине следующего года.

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