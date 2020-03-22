ВОЗ: Нет доказательств заражения коронавирусом через воду из-под крана

Научных доказательств того, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 может распространяться при употреблении воды из-под крана, нет.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли передача вируса через воду из-под крана.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.