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ВОЗ: Нет доказательств заражения коронавирусом через воду из-под крана

​ВОЗ: Нет доказательств заражения коронавирусом через воду из-под кран

Научных доказательств того, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 может распространяться при употреблении воды из-под крана, нет.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

"Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли передача вируса через воду из-под крана.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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