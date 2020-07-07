О нас
Report Georgia

ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной

ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис прокомментировала данные о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии
Другие страны
7 июля 2020 г. 13:54
ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис прокомментировала данные о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что ВОЗ не рассматривает ситуацию с выявленными случаями заражения опасной.

При этом она подчеркнула, что в организации следят за эпидемиологической обстановкой совместно с китайскими и монгольскими властями.

"На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией", — добавила Харрис.

Ранее на западе Монголии два человека заболели бубонной чумой, был введен карантин.

Два дня назад власти городского округа Баян-Нур на севере Китая объявили третий уровень опасности после выявления бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия.

Местные власти призвали не охотиться и не есть животных, которые могут стать переносчиками заболевания: речь, в первую очередь, идет о грызунах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту
7 июля 2020 г. 13:07
Советник гендиректора Роскосмоса задержан по статье о госизмене
Советник гендиректора "Роскосмоса" задержан по статье о госизмене
7 июля 2020 г. 11:55
Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19
Казахстан выделил свыше 200 млн долларов на борьбу с COVID-19
7 июля 2020 г. 11:00
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
Япония эвакуирует почти 1,3 млн человек из-за ливней
7 июля 2020 г. 10:20
В США могут запретить TikTok
В США могут запретить TikTok
7 июля 2020 г. 09:39
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч
В Индии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч
7 июля 2020 г. 09:09
Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса
Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса
7 июля 2020 г. 04:36
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
Северная Корея отказалась вести переговоры с США
7 июля 2020 г. 03:23
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19
Бразилия начнет тестировать китайскую вакцину от COVID-19
7 июля 2020 г. 02:54
В Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца
ВидеоВ Германии спасли тонувшего в реке азербайджанца
7 июля 2020 г. 01:30

Последние новости

14:16
В Иране за сутки зафиксировано рекордное число жертв коронавируса В регионе
14:11
Разрешения работников ряда предпринимателей вновь активированы Бизнес
13:54
ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной Другие страны
13:54
Еврокомиссия ухудшила прогноз по спаду ВВП еврозоны в 2020 году Финансы
13:47
В Азербайджане около тысячи осужденных освобождены досрочно Внутренняя политика
13:41
Авторынок: продажи падают, число мошенников растет Бизнес
13:39
Yelo Bank окажет поддержку производителям и экспортерам граната Финансы
13:22
ФотоВидеоЧто происходит на российско-азербайджанской границе? Диаспора
13:07
В Баку подросток совершил кражу в магазине на 2 тыс. манатов Происшествия
13:07
Власти Турции задержали судно с 276 мигрантами на борту Другие страны
12:22
ФотоБакинская полиция проводит рейд Происшествия
11:59
Беларусь упростит участие в биржевых торгах иностранных компаний Бизнес
11:55
Советник гендиректора "Роскосмоса" задержан по статье о госизмене Другие страны
11:50
Пекин огласил план по развитию блокчейн-инноваций ИКТ
11:48
МВД: За сутки оштрафованы 1 482 нарушителя карантина Происшествия