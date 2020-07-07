ВОЗ не считает вспышку бубонной чумы в Китае опасной

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис прокомментировала данные о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис прокомментировала данные о вспышке бубонной чумы в Китае и Монголии, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Она отметила, что ВОЗ не рассматривает ситуацию с выявленными случаями заражения опасной.

При этом она подчеркнула, что в организации следят за эпидемиологической обстановкой совместно с китайскими и монгольскими властями.

"На данный момент мы не считаем, что риск высокий, но мы внимательно следим за ситуацией", — добавила Харрис.

Ранее на западе Монголии два человека заболели бубонной чумой, был введен карантин.

Два дня назад власти городского округа Баян-Нур на севере Китая объявили третий уровень опасности после выявления бубонной чумы в автономном районе Внутренняя Монголия.

Местные власти призвали не охотиться и не есть животных, которые могут стать переносчиками заболевания: речь, в первую очередь, идет о грызунах.