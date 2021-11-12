ВОЗ: не менее 1 млн детей в Афганистане в возрасте до пяти лет могут умереть от недоедания

ВОЗ: не менее 1 млн детей в Афганистане в возрасте до пяти лет могут умереть от недоедания

По меньшей мере 1 млн детей в Афганистане в возрасте до пяти лет могут умереть от недоедания, если немедленно не получат лечение.

По меньшей мере 1 млн детей в Афганистане в возрасте до пяти лет могут умереть от недоедания, если немедленно не получат лечение. Как передает Report, об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис, призвавшая международное сообщество оказать гуманитарную помощь стране. "Недоедание остается усугубляющейся проблемой в Афганистане: как ожидается, 3,2 млн детей в возрасте до пяти лет к концу нынешнего года столкнутся с острым недоеданием, и по меньшей мере миллион из этих детей подвергаются реальному риску смерти от острого недоедания, если не получат немедленного лечения", - сказала она. Официальный представитель также обратила внимание на высокий уровень заболеваемости корью в Афганистане в 2021 году, подчеркнув, что для страдающих от недоедания детей "корь является смертным приговором". С января 2021 года в стране зарегистрировано "более 24 тыс. клинических случаев кори, 2 397 лабораторно подтвержденных случаев, и поступило 87 сообщений о смерти" от этой болезни. Харрис призвала мировое сообщество оказать помощь нуждающимся афганцам. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram