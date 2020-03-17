ВОЗ назвала стоимость тестов на коронавирус

Стоимость теста на коронавирус составляет 30-60 долларов США и зависит от страны, сейчас Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ищет более дешевые варианты.

Как передает Report, об этом заявила координатор европейского бюро организации Дорит Нитзан.

"Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около 30-60 долларов США, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономны в их использовании", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook-аккаунте организации.

По ее словам, сейчас организация изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.