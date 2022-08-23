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ВОЗ назвала причины роста заболеваемости коронавирусом

ВОЗ назвала причины роста заболеваемости коронавирусом Высокий уровень распространения COVID-19 в настоящее время связан с более заразной мутацией омикрон-штамма BA.5, его также можно объяснить летним туризмом и снятием ранее введенных ограничений.
Другие страны
23 августа 2022 г. 18:28
ВОЗ назвала причины роста заболеваемости коронавирусом

Высокий уровень распространения COVID-19 в настоящее время связан с более заразной мутацией омикрон-штамма BA.5, его также можно объяснить летним туризмом и снятием ранее введенных ограничений.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Европейском региональном бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ).

"Очень высокий уровень передачи COVID-19 в странах Европейского региона ВОЗ был связан с распространением подлинии BA.5 вызывающего озабоченность омикрон-варианта, также причиной является передвижение людей летом и массовые летние собрания при отсутствии ранее принятых профилактических мер, - пояснил представитель бюро.

При этом в европейском бюро ВОЗ напомнили о важности защиты от вируса и о вакцинации, в том числе бустерной дозой.

Отметим, что с начала пандемии в мире зафиксировали около 596,8 млн заражений коронавирусом и свыше 6,4 млн смертей.

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